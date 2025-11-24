코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
지표

Simple_Session_가격_변경 - MetaTrader 5용 지표

MrBrooklin | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
11
평가:
(4)
게시됨:
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

현재 심볼에 거래 세션 시작 이후 가격 변동을 %로 표시하는 가장 간단한 지표입니다. 현재 가격이 거래 세션의 시가에 비해 상승한 경우 값이 양수로 표시되고 하락한 경우 음수로 표시됩니다. 이 인디케이터는 현재 심볼의 가격 차트 오른쪽 하단에 비문으로 표시됩니다.



    MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
    원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/48933

    메모리 매핑 메모리 매핑

    DLL(VC++ 2010 프로젝트)을 사용하여 메모리 매핑과 함께 작동합니다.

    견적 모니터링(예: 매핑용) 견적 모니터링(예: 매핑용)

    DLL을 사용하여 파일 매핑 기능으로 작업하는 예제입니다. 이 예에서는 실행된 Expert Advisor가 메모리에 가상 파일을 생성하고 그 안에 있는 심볼 따옴표를 업데이트하기 시작합니다. 다른 터미널에서 EA를 시작할 때 이러한 EA는 생성된 파일을 열고 마찬가지로 그 안에 있는 견적을 업데이트하기 시작합니다. 따라서 전문가 어드바이저는 하나의 공통 파일을 통해 시세를 교환합니다.

    iForexSessions iForexSessions

    외환 시장 세션 하이라이트(시드니, 도쿄, 런던, 뉴욕).

    File Mapping without DLL File Mapping without DLL

    The classes (conveted from C++ to MQL5) for working with memory mapped files.