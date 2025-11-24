DLL(VC++ 2010 프로젝트)을 사용하여 메모리 매핑과 함께 작동합니다.

DLL을 사용하여 파일 매핑 기능으로 작업하는 예제입니다. 이 예에서는 실행된 Expert Advisor가 메모리에 가상 파일을 생성하고 그 안에 있는 심볼 따옴표를 업데이트하기 시작합니다. 다른 터미널에서 EA를 시작할 때 이러한 EA는 생성된 파일을 열고 마찬가지로 그 안에 있는 견적을 업데이트하기 시작합니다. 따라서 전문가 어드바이저는 하나의 공통 파일을 통해 시세를 교환합니다.