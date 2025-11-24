거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
Simple_Session_가격_변경 - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 11
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
현재 심볼에 거래 세션 시작 이후 가격 변동을 %로 표시하는 가장 간단한 지표입니다. 현재 가격이 거래 세션의 시가에 비해 상승한 경우 값이 양수로 표시되고 하락한 경우 음수로 표시됩니다. 이 인디케이터는 현재 심볼의 가격 차트 오른쪽 하단에 비문으로 표시됩니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/48933
메모리 매핑
DLL(VC++ 2010 프로젝트)을 사용하여 메모리 매핑과 함께 작동합니다.견적 모니터링(예: 매핑용)
DLL을 사용하여 파일 매핑 기능으로 작업하는 예제입니다. 이 예에서는 실행된 Expert Advisor가 메모리에 가상 파일을 생성하고 그 안에 있는 심볼 따옴표를 업데이트하기 시작합니다. 다른 터미널에서 EA를 시작할 때 이러한 EA는 생성된 파일을 열고 마찬가지로 그 안에 있는 견적을 업데이트하기 시작합니다. 따라서 전문가 어드바이저는 하나의 공통 파일을 통해 시세를 교환합니다.
iForexSessions
외환 시장 세션 하이라이트(시드니, 도쿄, 런던, 뉴욕).File Mapping without DLL
The classes (conveted from C++ to MQL5) for working with memory mapped files.