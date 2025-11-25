CodeBaseSections
Lignes de tendance horizontales - indicateur pour MetaTrader 5

Ihor Herasko
L'indicateur amène les objets "Ligne de tendance" spécifiés (par la couleur et le style) à l'horizontale en changeant la coordonnée du prix du deuxième point de référence de la ligne de tendance (par défaut, ce point est situé sur le côté droit du graphique).


    Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
    Code original : https://www.mql5.com/ru/code/48745

