Rejoignez notre page de fans
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Lignes de tendance horizontales - indicateur pour MetaTrader 5
- Vues:
- 20
- Note:
-
- Publié:
- Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
L'indicateur amène les objets "Ligne de tendance" spécifiés (par la couleur et le style) à l'horizontale en changeant la coordonnée du prix du deuxième point de référence de la ligne de tendance (par défaut, ce point est situé sur le côté droit du graphique).
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/48745
Le script fournit un ensemble de fonctions permettant de créer tous les objets graphiques standard à utiliser dans vos propres développements. Les fonctions présentées dans le script peuvent être utilisées "telles quelles" ou modifiées selon vos besoins.Enveloppes sur le tableau
La classe CEnvelopesOnArray est conçue pour calculer les valeurs des indicateurs Envelopes par tampon d'indicateur.
Bollinger Bands displayed as colored background.MA_AC_Stochastic_Signal
This indicator shows trend direction (Moving Average) and trading signals (Stochastic + Accelerator).