Kod, kendi geliştirmelerinizde kullanmak üzere tüm standart grafik nesneleri oluşturmak için bir dizi işlev sağlar. Kodda sunulan işlevler "olduğu gibi" kullanılabilir veya gereksinimlerinize göre değiştirilebilir.

CEnvelopesOnArray sınıfı, Envelopes gösterge değerlerini gösterge tamponuna göre hesaplamak için tasarlanmıştır.