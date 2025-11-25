Kod TabanıBölümler
cebe
Göstergeler

HorizontalTrendLines - MetaTrader 5 için gösterge

Ihor Herasko
Görüntülemeler:
16
Derecelendirme:
(5)
Yayınlandı:
Zip indir
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Gösterge, trend çizgisinin ikinci referans noktasının fiyat koordinatını değiştirerek belirtilen (renk ve stile göre) "Trend Çizgisi" nesnelerini yatay hale getirir (varsayılan olarak bu nokta grafiğin sağ tarafında bulunur).


    MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
    Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/48745

