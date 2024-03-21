Простая замена комментария. Работает в тестере в 50 раз быстрее, чем стандартная функция.

Простейший индикатор, показывающий на текущем символе изменение цены в % с момента открытия торговой сессии.

Стратегия пересечения двух скользящих средних - это одна из наиболее распространенных торговых стратегий на рынке финансов. Она основана на использовании двух скользящих средних (обычно долгосрочной и короткосрочной) и сигнализирует о входе в позицию на основе их пересечения.