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Индикаторы

HorizontalTrendLines - индикатор для MetaTrader 5

Ihor Herasko
Ihor Herasko

Ihor Herasko

4.8 (26)
11 продуктов 62 кода 46 тем 7483 комментария
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Просмотров:
3831
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Индикатор приводит заданные (по цвету и стилю) объекты "Трендовая линия" к горизонтальным, изменяя ценовую координату второй опорной точки трендовой линии (по умолчанию эта точка расположена справа по графику).


    Comment Comment

    Простая замена комментария. Работает в тестере в 50 раз быстрее, чем стандартная функция.

    Positions Summary Info byPairs Positions Summary Info byPairs

    Script for displaying updating data on open positions.

    Simple_Session_Price_Change Simple_Session_Price_Change

    Простейший индикатор, показывающий на текущем символе изменение цены в % с момента открытия торговой сессии.

    YY_Cross_2_Ma YY_Cross_2_Ma

    Стратегия пересечения двух скользящих средних - это одна из наиболее распространенных торговых стратегий на рынке финансов. Она основана на использовании двух скользящих средних (обычно долгосрочной и короткосрочной) и сигнализирует о входе в позицию на основе их пересечения.