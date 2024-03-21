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HorizontalTrendLines - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор приводит заданные (по цвету и стилю) объекты "Трендовая линия" к горизонтальным, изменяя ценовую координату второй опорной точки трендовой линии (по умолчанию эта точка расположена справа по графику).
Comment
Простая замена комментария. Работает в тестере в 50 раз быстрее, чем стандартная функция.Positions Summary Info byPairs
Script for displaying updating data on open positions.
Simple_Session_Price_Change
Простейший индикатор, показывающий на текущем символе изменение цены в % с момента открытия торговой сессии.YY_Cross_2_Ma
Стратегия пересечения двух скользящих средних - это одна из наиболее распространенных торговых стратегий на рынке финансов. Она основана на использовании двух скользящих средних (обычно долгосрочной и короткосрочной) и сигнализирует о входе в позицию на основе их пересечения.