CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Twitter!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Indicatori

Linee di tendenza orizzontali - indicatore per MetaTrader 5

Ihor Herasko | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
14
Valutazioni:
(5)
Pubblicato:
Scarica come ZIP Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

L'indicatore porta in orizzontale gli oggetti "Trend Line" specificati (in base al colore e allo stile) modificando la coordinata di prezzo del secondo punto di riferimento della linea di tendenza (per impostazione predefinita questo punto si trova sul lato destro del grafico).


    Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
    Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/48745

    Script con funzioni di esempio per la creazione di oggetti grafici Script con funzioni di esempio per la creazione di oggetti grafici

    Lo script fornisce un insieme di funzioni per la creazione di tutti gli oggetti grafici standard da utilizzare nei propri sviluppi. Le funzioni presentate nello script possono essere utilizzate "così come sono" o modificate in base alle proprie esigenze.

    IncSuArray di buste IncSuArray di buste

    La classe CEnvelopesOnArray è progettata per calcolare i valori degli indicatori Envelopes per buffer di indicatori.

    X2MA_BBx3_Cloud X2MA_BBx3_Cloud

    Bollinger Bands displayed as colored background.

    MA_AC_Stochastic_Signal MA_AC_Stochastic_Signal

    This indicator shows trend direction (Moving Average) and trading signals (Stochastic + Accelerator).