Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Linee di tendenza orizzontali - indicatore per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 14
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
L'indicatore porta in orizzontale gli oggetti "Trend Line" specificati (in base al colore e allo stile) modificando la coordinata di prezzo del secondo punto di riferimento della linea di tendenza (per impostazione predefinita questo punto si trova sul lato destro del grafico).
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/48745
Lo script fornisce un insieme di funzioni per la creazione di tutti gli oggetti grafici standard da utilizzare nei propri sviluppi. Le funzioni presentate nello script possono essere utilizzate "così come sono" o modificate in base alle proprie esigenze.IncSuArray di buste
La classe CEnvelopesOnArray è progettata per calcolare i valori degli indicatori Envelopes per buffer di indicatori.
Bollinger Bands displayed as colored background.MA_AC_Stochastic_Signal
This indicator shows trend direction (Moving Average) and trading signals (Stochastic + Accelerator).