CodeBaseSections
Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
Retrouvez-nous sur Twitter !
Rejoignez notre page de fans
Un script intéressant ?
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Vous avez aimé le script ? Essayez-le dans le terminal MetaTrader 5
dans la poche
Bibliothèque

ErrorDescription - Mise à jour de la bibliothèque - bibliothèque pour MetaTrader 5

MetaQuotes | French English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
Publié par:
Paulo Henrique Da Silva
Vues:
17
Note:
(2)
Publié:
\MQL5\Include\
ErrorDescription2.mqh (32.92 KB) afficher
test.mq5 (1.73 KB) afficher
Télécharger au format ZIP Comment télécharger du code à partir de MetaEditor
MQL5 Freelance Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance

Cette bibliothèque utilise de courts textes descriptifs pour chacune des erreurs présentes dans la référence MQL5. Elle sera mise à jour fréquemment car de nouvelles erreurs sont constamment ajoutées à la documentation officielle.

Dernière mise à jour : 2024-02-29


Exemple d'utilisation :

(N'oubliez pas de copier le fichierErrorDescription2.mq5 dans le dossier \MetaTrader 5\MQL5\Include)

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                         test.mq5 |
//|                                   Copyright 2024, Paulo Henrique |
//|                  https://www.mql5.com/en/users/pau1ohenrique.dev |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright  "Copyright 2024, Paulo Henrique"
#property link       "https://www.mql5.com/en/users/pau1ohenrique.dev"
#property version    "1.00"

// Includes
#include <ErrorDescription2.mqh>

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- usage example #1
   Print("Description of MQL5 errors:");
   for(int i=FIRST_RUNTIME_ERROR; i<=LAST_TRADE_SERVER_ERROR; i++)
     {
      string error_desc=GetError(i);
      if(IsSuccess(i) || error_desc==NULL)
         continue;
      if(IsRuntimeError(i))
         Print("RuntimeError: ",error_desc);
      if(IsTradeServerError(i))
         Print("TradeServerError: ",error_desc);
      if(IsUserError(i))
         Print("UserError: ",error_desc);
     }
//--- usage example #2
   Print("\nLast error description:");
   int retcode=GetLastError();
   if(!IsSuccess(retcode))
      Print(GetError(retcode));

//--- or simply
   Print(GetError());
   // The operation completed successfully [0]
   // Unexpected internal error [4001]
   // ...
   Print(GetError(false));
   // The operation completed successfully
   // Unexpected internal error
   // ...
  }

//+------------------------------------------------------------------+


    Je vais bientôt publier une bibliothèque avec une classe qui simplifie l'utilisation des erreurs dans MQL5, y compris la simplification du rapport d'erreur de l'utilisateur en utilisant une méthode Raise(my_error) par exemple.



    Traduit du portugais par MetaQuotes Ltd.
    Code original : https://www.mql5.com/pt/code/48431

    ONNX Trader ONNX Trader

    Exemple de robot doté d'un modèle d'apprentissage automatique intégré, formé en python et enregistré au format ONNX.

    Module de signaux de trading basé sur l'indicateur ColorLaguerre Module de signaux de trading basé sur l'indicateur ColorLaguerre

    Module de signaux de trading pour l'assistant MQL5. Le signal d'ouverture des positions est un changement de couleur de la ligne d'oscillateur formée par l'indicateur ColorLaguerre.

    Trading signals module based on NonLagDot indicator Trading signals module based on NonLagDot indicator

    Trading signals module for MQL5 Wizard. The moment, when NonLagDot indicator changes its color, indicates the time for market entry.

    MA_AC_Stochastic_Signal MA_AC_Stochastic_Signal

    This indicator shows trend direction (Moving Average) and trading signals (Stochastic + Accelerator).