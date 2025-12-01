Rejoignez notre page de fans
Cette bibliothèque utilise de courts textes descriptifs pour chacune des erreurs présentes dans la référence MQL5. Elle sera mise à jour fréquemment car de nouvelles erreurs sont constamment ajoutées à la documentation officielle.
Dernière mise à jour : 2024-02-29
Exemple d'utilisation :
(N'oubliez pas de copier le fichierErrorDescription2.mq5 dans le dossier \MetaTrader 5\MQL5\Include)
Je vais bientôt publier une bibliothèque avec une classe qui simplifie l'utilisation des erreurs dans MQL5, y compris la simplification du rapport d'erreur de l'utilisateur en utilisant une méthode Raise(my_error) par exemple.
