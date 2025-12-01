거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
오류 설명 - 라이브러리 업데이트 - MetaTrader 5용 라이브러리
- 게시자:
- Paulo Henrique Da Silva
- 조회수:
- 10
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
이 라이브러리는 MQL5 참조에 있는 각 오류에 대해 짧은 설명 텍스트를 사용합니다. 공식 문서에 새로운 오류가 지속적으로 추가됨에 따라 자주 업데이트됩니다.
마지막 업데이트: 2024-02-29
사용 예제:
(\MetaTrader 5\MQL5\Include 폴더에 ErrorDescription2.mq5 파일을 복사하는 것을 잊지 마세요.)
//+------------------------------------------------------------------+
//| test.mq5 |
//| Copyright 2024, Paulo Henrique |
//| https://www.mql5.com/en/users/pau1ohenrique.dev |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, Paulo Henrique"
#property link "https://www.mql5.com/en/users/pau1ohenrique.dev"
#property version "1.00"
// Includes
#include <ErrorDescription2.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- usage example #1
Print("Description of MQL5 errors:");
for(int i=FIRST_RUNTIME_ERROR; i<=LAST_TRADE_SERVER_ERROR; i++)
{
string error_desc=GetError(i);
if(IsSuccess(i) || error_desc==NULL)
continue;
if(IsRuntimeError(i))
Print("RuntimeError: ",error_desc);
if(IsTradeServerError(i))
Print("TradeServerError: ",error_desc);
if(IsUserError(i))
Print("UserError: ",error_desc);
}
//--- usage example #2
Print("\nLast error description:");
int retcode=GetLastError();
if(!IsSuccess(retcode))
Print(GetError(retcode));
//--- or simply
Print(GetError());
// The operation completed successfully [0]
// Unexpected internal error [4001]
// ...
Print(GetError(false));
// The operation completed successfully
// Unexpected internal error
// ...
}
//+------------------------------------------------------------------+
예를 들어 Raise(my_error) 메서드를 사용하여 사용자 오류 보고를 단순화하는 등 MQL5에서 오류 사용을 단순화하는 클래스가 포함된 라이브러리를 곧 게시할 예정입니다.
MetaQuotes Ltd에서 포르투갈어로 번역함.
원본 기고글: https://www.mql5.com/pt/code/48431
ONNX 트레이더
파이썬으로 학습되고 ONNX 형식으로 저장된 머신 러닝 모델이 내장된 봇의 예입니다.컬러라게르 인디케이터 기반 트레이딩 신호 모듈
MQL5 마법사용 거래 신호 모듈. 포지션 개시 신호는 컬러라게에르 인디케이터에 의해 형성된 오실레이터 선의 색상 변화입니다.
Trading signals module based on WPRSIsignal indicator
Trading signals module for MQL5 Wizard. WPRSIsignal indicator's color arrow serves as a market entry signal.Trading signals module based on NonLagDot indicator
Trading signals module for MQL5 Wizard. The moment, when NonLagDot indicator changes its color, indicates the time for market entry.