cebe
\MQL5\Include\
ErrorDescription2.mqh (32.92 KB) görüntüle
test.mq5 (1.73 KB) görüntüle
Bu kütüphane, MQL5 Referansında bulunan hataların her biri için kısa açıklayıcı metinler kullanır. Resmi belgelere sürekli olarak yeni hatalar eklendiğinden sık sık güncellenecektir

Son Güncelleme: 2024-02-29


Kullanım Örneği:

(ErrorDescription2.mq5 dosyasını \MetaTrader 5\MQL5\Include klasörüne kopyalamayı unutmayın)

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                         test.mq5 |
//|                                   Copyright 2024, Paulo Henrique |
//|                  https://www.mql5.com/en/users/pau1ohenrique.dev |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright  "Copyright 2024, Paulo Henrique"
#property link       "https://www.mql5.com/en/users/pau1ohenrique.dev"
#property version    "1.00"

// Includes
#include <ErrorDescription2.mqh>

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- usage example #1
   Print("Description of MQL5 errors:");
   for(int i=FIRST_RUNTIME_ERROR; i<=LAST_TRADE_SERVER_ERROR; i++)
     {
      string error_desc=GetError(i);
      if(IsSuccess(i) || error_desc==NULL)
         continue;
      if(IsRuntimeError(i))
         Print("RuntimeError: ",error_desc);
      if(IsTradeServerError(i))
         Print("TradeServerError: ",error_desc);
      if(IsUserError(i))
         Print("UserError: ",error_desc);
     }
//--- usage example #2
   Print("\nLast error description:");
   int retcode=GetLastError();
   if(!IsSuccess(retcode))
      Print(GetError(retcode));

//--- or simply
   Print(GetError());
   // The operation completed successfully [0]
   // Unexpected internal error [4001]
   // ...
   Print(GetError(false));
   // The operation completed successfully
   // Unexpected internal error
   // ...
  }

//+------------------------------------------------------------------+


    Yakında, örneğin bir Raise(my_error) yöntemi kullanarak kullanıcı hata raporlamasını basitleştirmek de dahil olmak üzere MQL5'te hataların kullanımını basitleştiren bir sınıf içeren bir kütüphane yayınlayacağım.



    MetaQuotes Ltd tarafından Portekizceden çevrilmiştir.
    Orijinal kod: https://www.mql5.com/pt/code/48431

