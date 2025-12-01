Fan sayfamıza katılın
Bu kütüphane, MQL5 Referansında bulunan hataların her biri için kısa açıklayıcı metinler kullanır. Resmi belgelere sürekli olarak yeni hatalar eklendiğinden sık sık güncellenecektir
Son Güncelleme: 2024-02-29
Kullanım Örneği:
(ErrorDescription2.mq5 dosyasını \MetaTrader 5\MQL5\Include klasörüne kopyalamayı unutmayın)
Yakında, örneğin bir Raise(my_error) yöntemi kullanarak kullanıcı hata raporlamasını basitleştirmek de dahil olmak üzere MQL5'te hataların kullanımını basitleştiren bir sınıf içeren bir kütüphane yayınlayacağım.
MetaQuotes Ltd tarafından Portekizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/pt/code/48431
