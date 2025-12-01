Bu kütüphane, MQL5 Referansında bulunan hataların her biri için kısa açıklayıcı metinler kullanır. Resmi belgelere sürekli olarak yeni hatalar eklendiğinden sık sık güncellenecektir

Son Güncelleme: 2024-02-29





Kullanım Örneği:

(ErrorDescription2.mq5 dosyasını \MetaTrader 5\MQL5\Include klasörüne kopyalamayı unutmayın)

//+------------------------------------------------------------------+ //| test.mq5 | //| Copyright 2024, Paulo Henrique | //| https://www.mql5.com/en/users/pau1ohenrique.dev | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2024, Paulo Henrique" #property link "https://www.mql5.com/en/users/pau1ohenrique.dev" #property version "1.00"

// Includes #include < ErrorDescription2 . mqh >

//+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart () { //--- usage example #1 Print ( "Description of MQL5 errors:" ); for ( int i = FIRST_RUNTIME_ERROR ; i <= LAST_TRADE_SERVER_ERROR ; i ++) { string error_desc = GetError ( i ); if ( IsSuccess ( i ) || error_desc == NULL ) continue ; if ( IsRuntimeError ( i )) Print ( "RuntimeError: " , error_desc ); if ( IsTradeServerError ( i )) Print ( "TradeServerError: " , error_desc ); if ( IsUserError ( i )) Print ( "UserError: " , error_desc ); } //--- usage example #2 Print ( "

Last error description:" ); int retcode = GetLastError (); if (! IsSuccess ( retcode )) Print ( GetError ( retcode ));

//--- or simply Print ( GetError ()); // The operation completed successfully [0] // Unexpected internal error [4001] // ... Print ( GetError ( false )); // The operation completed successfully // Unexpected internal error // ... }

//+------------------------------------------------------------------+







Yakında, örneğin bir Raise(my_error) yöntemi kullanarak kullanıcı hata raporlamasını basitleştirmek de dahil olmak üzere MQL5'te hataların kullanımını basitleştiren bir sınıf içeren bir kütüphane yayınlayacağım.







