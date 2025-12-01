Unisciti alla nostra fan page
ErrorDescription - Libreria aggiornata - libreria per MetaTrader 5
Questa libreria utilizza brevi testi descrittivi per ciascuno degli errori presenti nella MQL5 Reference. Verrà aggiornata frequentemente, poiché nuovi errori vengono costantemente aggiunti alla documentazione ufficiale.
Ultimo aggiornamento: 2024-02-29
Esempio di utilizzo:
(Non dimenticate di copiare il fileErrorDescription2.mq5 nella cartella \MetaTrader 5\MQL5\Include)
Presto pubblicherò una libreria con una classe che semplificherà l'uso degli errori in MQL5, compresa la semplificazione della segnalazione degli errori da parte dell'utente utilizzando, ad esempio, il metodo Raise(my_error).
Tradotto dal portoghese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale: https://www.mql5.com/pt/code/48431
