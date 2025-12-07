無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Statistical Zigzag - MetaTrader 5のためのインディケータ
このジグザグでは、価格がボラティリティのしきい値を超えて動くと、新たなスイング・ポイントが確定する。ボラティリティは現在の標準偏差×倍率で 定義される。
固定された深さにわたる絶対的な高値/安値をスキャンする代わりに、ローカルなボラティリティ・レベルに対する相対的な極端値を評価し、しきい値をトリガーした動きの中で最も極端な価格を採用する。標準偏差は小節ごとに変化するため、閾値は変化する市況に動的に適応する。
水平線は、直近の確定したスイングから伸びており、統計的に意味のある 境界を投影しています。
このインジケータの見方はさまざまです。弱気トレンドの場合、予測レベルより上の値動きをノイズとみなし、ラインのすぐ下に売りス トップを置くか、あるいは、そのレベルで直接エントリーし、価格が突然取引と逆 に乖離した場合はブレイクイーブンでエグジットすることもできます。
インプットを理解する：
- 長さが高いほど、足が長くなり（転換点が少なくなり）、同様に、長さが低いほど、転換点が多くなり、ジグザグの足が短くなります。
- ボラティリティの倍率が高ければ高いほど、閾値が発動しにくくなり、硬直的な足が増える。ボラティリティの倍率が低ければ低いほど、閾値が発動しやすくなり、反応性の高い足が増える。
