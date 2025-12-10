Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
SAR ADX Signal - indicateur pour MetaTrader 5
- Vues:
- 18
- Note:
-
- Publié:
Publié:
Signal SAR ADX avec notification mobile, réécrit à partir de la version MT4 (source introuvable). Il s'agit d'un indicateur qui peut être repeint, merci de faire attention lorsque vous l'utilisez.
Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/48247
