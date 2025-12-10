Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
SAR ADX Signal - indicatore per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 7
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
Pubblicato:
Segnale SAR ADX con notifica mobile, riscritto dalla versione MT4 (fonte non più reperibile). Si tratta di un indicatore riverniciabile, si prega di fare attenzione quando lo si utilizza.
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/48247
