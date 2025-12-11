Lesniveaux historiques sont des prix sur la durée de vie d'un symbole qui, techniquement, sont considérés comme les prix les plus répétés. D'un point de vue financier, ces prix sont des limites importantes des conditions économiques d'un environnement financier qui est représenté sur le graphique d'un symbole spécifique. Des documents scientifiques montrent que ces niveaux sont liés à des limites/phases financières et que le prix/taux ne peut pas facilement dépasser ces niveaux à moins que la phase financière ne change pour le symbole considéré. Ce sont les raisons pour lesquelles un trader doit renforcer ses analyses de marché avec les niveaux historiques.

J'ai essayé de créer une vue structurelle de ces niveaux du point de vue de l'analyse de la formation des bougies. Le comportement des prix/taux sur ces niveaux a très probablement un effet important sur la forme des bougies. Par exemple, s'il y a un niveau fort pour un prix, nous devrions avoir un SAUTEMENT DE PRIX à cause d'une grande quantité d'argent dormant sur ce prix/taux ou ses environs.

En tenant compte de ce concept, deux règles sont développées :

Règle 1 (bougie haussière sur un niveau supérieur) : si clôture - bas > Facteur de saut

(bougie haussière sur un niveau supérieur) : si clôture - bas > Facteur de saut Règle 2(bougie haussière sur niveau rés.) : si clôture - bas > Facteur de saut & (clôture-bas)/(haut-bas)>ratio

Pour rendre les règles plus claires, deux images sont préparées.

Image 1 : saut à partir des niveaux S/R avec la même action (comme une bougie sur le support)





Image 2 : saut à partir des niveaux S/R mais en sens inverse (comme la chandelle de taureau sous la résistance)





Sur la base de ces règles (les règles sont sélectionnables), un indicateur a été développé qui rassemble les données dans deux matrices différentes (sup_mat et res_mat). Le nombre de niveaux S/R obéissant aux règles sélectionnées est affiché à l'écran pendant la collecte des données. Ensuite, la bibliothèque AlgLib(dataanalysis.mqh) est utilisée pour effectuer un processus de regroupement des données recueillies par la méthode des K-moyennes. Les résultats sont illustrés sous forme de colonnes de données sur les niveaux de support et de résistance.

Après avoir amélioré les niveaux, il ouvre un graphique avec le même symbole analysé et dessine ensuite tous les niveaux (clusters) sur ce graphique selon le processus de clustering. Certains paramètres de l'indicateur peuvent être modifiés à l'écran pour le rendre plus convivial. Voici une brève illustration des graphiques d'écran de l'outil et de ses résultats.

Image 3 : écran de l'indicateur





Image 4 : dessin automatique des résultats des niveaux sur le graphique

En conclusion, l'outil est très puissant même si nous avons des règles très basiques et que les niveaux montrent un fort comportement de support et de résistance. Il est possible d'ajouter d'autres règles et le code est en mode facile pour créer d'autres règles afin de l'améliorer. L'ajout de règles supplémentaires, la division des zones de clustering et la création d'un clustering plus dédié à ces zones, la recherche de la distance maximale prise avant de retoucher les niveaux peuvent être des améliorations supplémentaires pour l'outil. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter.



