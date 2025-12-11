历史价格水平 是一个符号在其生命周期内的价格，技术上被认为是重复次数最多的价格。从金融的角度来看，这些价格是金融环境经济条件的重要界限，在专用符号图表上都有其影子。有科学资料表明，这些价格水平与金融极限/阶段有关联，除非金融阶段发生变化，否则价格/汇率不会轻易超过这些水平。这些都是交易者必须利用历史级别进行市场分析的有力理由。

我试图从蜡烛图形成分析的角度对这些价位进行结构性分析。在这些水平线上的价格/汇率行为很可能对蜡烛形态有很大影响。举例来说，如果某个价格有一个强势水平，那么我们就应该出现价格跳涨，因为有大量资金沉睡在该价格/汇率或其附近。

考虑到这一概念，我们制定了两条规则：

规则 1 （超强价位上的牛烛）：如果收盘价 - 低价 > 跳空系数

（超强价位上的牛烛）：如果收盘价 - 低价 > 跳空系数 规则 2（低位牛烛）：如果收盘 - 低位 > 跳空系数且（收盘 - 低位）/（高位 - 低位）> 比率

为使规则更加清晰，我们准备了两张图片。

图像 1：从 S/R 水平跳空，动作相同（如支撑位上的牛烛）





图片 2：从 S/R 水平跳空，但动作相反（如阻力位下的牛烛）





根据这些规则（可选择规则），开发出一个指标，在两个不同的矩阵（sup_mat 和 res_mat）中收集数据。在收集数据时，屏幕上会显示符合所选规则的 S/R 水平的数量。此外，还使用AlgLib（dataanalysis.mqh） 库通过K-means 方法 对收集的数据进行聚类处理。结果显示为支撑位和阻力位数据列。

在增强水平后，它将打开一个具有相同分析符号的图表，然后根据聚类过程在该图表上绘制所有水平（聚类）。指标的一些参数可以在屏幕上更改，使其更方便用户使用。以下是该工具的屏幕图形及其结果的简要说明。

图 3：指标屏幕





图 4：在图表上自动绘制水平线的结果

总之，该工具非常强大，即使我们必须使用非常基本的规则，并且水平线显示出强烈的支撑和阻力行为。添加更多规则是可能的，代码也可以通过简单的模式创建更多规则来增强功能。增加额外的规则、划分聚类区域并为这些区域制作更多专用聚类、在修饰水平之前搜索最大距离，都可以进一步改进该工具。如需更多信息，请与我联系。



