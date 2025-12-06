コードベースセクション
ポケットに対して
スクリプト

Simple Bar Timer - MetaTrader 5のためのスクリプト

Conor Mcnamara | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
19
評価:
(3)
パブリッシュ済み:
次のバーが来るまでのカウントダウンタイマー。このスクリプトは、チャートから削除することもできます。

インジケーターは公開しているものの、このようなコードをすでに公開している開発者は数人おり、これはiTimeもOnTimerも使わないスクリプト・バージョンです。


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/65666

