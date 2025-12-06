無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Simple Bar Timer - MetaTrader 5のためのスクリプト
次のバーが来るまでのカウントダウンタイマー。このスクリプトは、チャートから削除することもできます。
インジケーターは公開しているものの、このようなコードをすでに公開している開発者は数人おり、これはiTimeもOnTimerも使わないスクリプト・バージョンです。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/65666
