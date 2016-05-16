無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ZigZag - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 1304
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
その動作速度によって最適化されたメタトレーダー4の標準的なクライアント端末セットのジグザグインディケータの第1の変形。インディケータは、改正前に持っていた外観を持ち、また、そのコードはできるだけその実行速度を高めるために最適化されています。
このWebページの作成時点で、このインディケータは、メタトレーダー5クライアント端末に含まれる標準版よりも8倍速く動作します。 シングルおよび二色のバリアントがあります。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/453
