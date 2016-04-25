コードベースセクション
RFTL - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者

Vladimir Kravchuk

「New adaptive method of following the tendency and market cycles（傾向と市場のサイクルを追跡する新たな適応方法）」

内容

Reference Fast Trend Line（RFTL）はFLF-1およびFLF-2デジタルフィルタの入力離散シーケンスへの応答です。この応答には、ナイキストTNI範囲に等しい遅延が設定されています。

RFTL

RFTLフィルタ係数

RFTL基準線は、現在の価格への遅延の相対的な観点から、単純移動「平均」に相当します。上記の類似性は、複雑なFLFインパルスパラメータの代わりに平滑点線の移動の手順に対応する1/ N量を有するインパルスパラメータを使用された場合完全であると思います。

RFTL

SATL SATL

Slow Adaptive Trend Line は、より長いオシレータ周期で市場の騒音や市場のサイクルを抑制するために使用されます.。

FATL FATL

Fast Adaptive Trend Line （FATL）は低周波デジタルフィルタに基づいています。

RSTL RSTL

Reference Slow Trend Line（RSTL）

FTLM-STLM FTLM-STLM

高速トレンドラインモメンタム（Fast Trend Line Momentum、FTLM）と低速トレンドラインモメンタム（Slow Trend Line Momentum、 SLTM）インディケータは価格変動率を示します。