Indikatoren

Support and Resistance - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der "Support and Resistance" (Unterstützung und Widerstand) Indikator Zeig die Unterstützungs- und Widerstandslinien mit Hilfe der Fraktal Indikatoren von Bill Williams an.

Dieses ist die MQL5 Version von dem Indikator, Publiziert in CodeBase at mql4.com am 11.08.2006.

Unterstützungs- und Widerstandsebenen Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/401

