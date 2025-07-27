BB MACD 메타트레이더 지표 - 기본 MACD(이동평균수렴발산) 지표 변형으로 추세 전환점을 감지하고 현재 추세의 강도를 측정하는 데 도움이 됩니다. 이 인디케이터는 차트의 별도 창에 그려지며 두 개의 선(파란색과 빨간색)과 녹색 또는 자홍색인 점으로 구성됩니다. 점의 색상 변화는 좋은 신호 제공자이며 두 선 사이의 간격 폭은 현재 추세의 강도를 나타냅니다. 이 인디케이터는 MT4 및 MT5에서 사용할 수 있습니다.

초보자 메타 트레이더 지표 - 차트에 로컬 고점과 저점을 그 근처에 빨간색과 파란색 점으로 표시하는 매우 간단한 사용자 지정 지표입니다. 특정 기간의 최고점과 최저점을 분석한 다음 통화쌍이 거래되던 범위와 비교하여 최고점/최저점이 충분히 중요하면 점으로 표시합니다. 이 인디케이터는 자체적으로 다시 그려지므로 점의 위치가 변경될 수 있으므로 거래 신호를 생성하는 데 사용해서는 안 됩니다. MT4 및 MT5 버전의 인디케이터를 모두 사용할 수 있습니다.