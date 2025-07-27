거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
지원 및 저항 - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 109
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
지지 및 저항 표시기는 프랙탈 표시기를 기준으로 지지 및 저항 수준을 표시합니다. 지지 레벨은 프랙탈이 아래로 내려간 레벨을 기준으로, 저항 레벨은 프랙탈이 위로 올라간 레벨을 기준으로 설정됩니다.
이 인디케이터는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2006.11. 08에 mql4.com의 코드베이스에 게시되었습니다.
그림 1. 지원_및_저항 지표
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/401
BB MACD indicator MT5
BB MACD 메타트레이더 지표 - 기본 MACD(이동평균수렴발산) 지표 변형으로 추세 전환점을 감지하고 현재 추세의 강도를 측정하는 데 도움이 됩니다. 이 인디케이터는 차트의 별도 창에 그려지며 두 개의 선(파란색과 빨간색)과 녹색 또는 자홍색인 점으로 구성됩니다. 점의 색상 변화는 좋은 신호 제공자이며 두 선 사이의 간격 폭은 현재 추세의 강도를 나타냅니다. 이 인디케이터는 MT4 및 MT5에서 사용할 수 있습니다.Beginner indicator MT5
초보자 메타 트레이더 지표 - 차트에 로컬 고점과 저점을 그 근처에 빨간색과 파란색 점으로 표시하는 매우 간단한 사용자 지정 지표입니다. 특정 기간의 최고점과 최저점을 분석한 다음 통화쌍이 거래되던 범위와 비교하여 최고점/최저점이 충분히 중요하면 점으로 표시합니다. 이 인디케이터는 자체적으로 다시 그려지므로 점의 위치가 변경될 수 있으므로 거래 신호를 생성하는 데 사용해서는 안 됩니다. MT4 및 MT5 버전의 인디케이터를 모두 사용할 수 있습니다.