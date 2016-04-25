BrainTrend2

無料でロボットをダウンロードする方法を見る
内容
BrainTrend2は、トレンドの方向に応じてローソク足に色を割り当てる市場動向のインディケータです。
市場での下降トレンドがあると、すべてのローソク足はマゼンタに着色されています。トレンドが上向きであるとすぐに、すべての後続のローソク足は石灰で着色されます。
BrainTrend2アルゴリズムはATRとストキャスティックオシレータインディケータの情報処理に基づいています。このインディケータでは、入力パラメータで制御することができるすべてのアルゴリズムの変数を抽出し、デフォルトの設定外で使用できるようになりました。<
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/394
BrainTrend1Stop
BrainTrend1Stopはトレンド反転インディケータです。BrainTrend1Sig
BrainTrend1Sigはポジション開閉のインディケータです。価格が極値に達したときのトレンド反転ポイントが示されています。
BrainTrend2Sig
BrainTrend2Sigは、トレンドの方向に応じてローソク足に色を割り当てる市場動向のインディケータです。BrainTrend2Stop
BrainTrend2Stopxはストップラインで表示されるトレンド反転検出インディケータです。ラインの交点は、トレンド反転と以前に開いたポジションを決済する時間を示しています。