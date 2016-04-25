コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

BrainTrend2 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
1858
評価:
(36)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
内容

BrainTrend2は、トレンドの方向に応じてローソク足に色を割り当てる市場動向のインディケータです。

市場での下降トレンドがあると、すべてのローソク足はマゼンタに着色されています。トレンドが上向きであるとすぐに、すべての後続のローソク足は石灰で着色されます。

BrainTrend2アルゴリズムはATRストキャスティックオシレータインディケータの情報処理に基づいています。このインディケータでは、入力パラメータで制御することができるすべてのアルゴリズムの変数を抽出し、デフォルトの設定外で使用できるようになりました。<

BrainTrend2

BrainTrend1Stop BrainTrend1Stop

BrainTrend1Stopはトレンド反転インディケータです。

BrainTrend1Sig BrainTrend1Sig

BrainTrend1Sigはポジション開閉のインディケータです。価格が極値に達したときのトレンド反転ポイントが示されています。

BrainTrend2Sig BrainTrend2Sig

BrainTrend2Sigは、トレンドの方向に応じてローソク足に色を割り当てる市場動向のインディケータです。

BrainTrend2Stop BrainTrend2Stop

BrainTrend2Stopxはストップラインで表示されるトレンド反転検出インディケータです。ラインの交点は、トレンド反転と以前に開いたポジションを決済する時間を示しています。