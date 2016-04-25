BrainTrend2

内容

BrainTrend2は、トレンドの方向に応じてローソク足に色を割り当てる市場動向のインディケータです。

市場での下降トレンドがあると、すべてのローソク足はマゼンタに着色されています。トレンドが上向きであるとすぐに、すべての後続のローソク足は石灰で着色されます。



BrainTrend2アルゴリズムはATRとストキャスティックオシレータインディケータの情報処理に基づいています。このインディケータでは、入力パラメータで制御することができるすべてのアルゴリズムの変数を抽出し、デフォルトの設定外で使用できるようになりました。




