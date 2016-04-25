BrainTrend1Stop

内容

BrainTrend1Stopはトレンド反転インディケータです。価格とストップラインの交点はトレンド反転と以前に開いたポジションを決済する時間を示しています。



BrainTrend1StopアルゴリズムはATRとストキャスティックオシレータインディケータに基づいています。このバージョンでは、すべてのアルゴリズム変数の値はインディケータの入力パラメータとして設計されているので、カスタム設定で使用されます。

ローソク足の最小値の下のシアンのラインは次のことを示します。



市場トレンドが上向きです。 ライン自体の意味は、そのレベルでのプロテクションストップかロングポジションのプロフィットテイキング（ポジションが有益である場合）です。

ローソク足の最大値を超えるマゼンタのラインは2つのことを示します。

市場トレンドが下向きです。

ライン自体の意味は、そのレベルでのプロテクションストップかショートポジションのプロフィットテイキング（ポジションが有益である場合）です。



