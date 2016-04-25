コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

BrainTrend1Stop - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
1272
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

内容

BrainTrend1Stopはトレンド反転インディケータです。価格とストップラインの交点はトレンド反転と以前に開いたポジションを決済する時間を示しています。

BrainTrend1StopアルゴリズムはATRストキャスティックオシレータインディケータに基づいています。このバージョンでは、すべてのアルゴリズム変数の値はインディケータの入力パラメータとして設計されているので、カスタム設定で使用されます。

ローソク足の最小値の下のシアンのラインは次のことを示します。

  1. 市場トレンドが上向きです。
  2. ライン自体の意味は、そのレベルでのプロテクションストップかロングポジションのプロフィットテイキング（ポジションが有益である場合）です。

ローソク足の最大値を超えるマゼンタのラインは2つのことを示します。

  1. 市場トレンドが下向きです。
  2. ライン自体の意味は、そのレベルでのプロテクションストップかショートポジションのプロフィットテイキング（ポジションが有益である場合）です。

BrainTrend1Stop

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/393

BrainTrend1Sig BrainTrend1Sig

BrainTrend1Sigはポジション開閉のインディケータです。価格が極値に達したときのトレンド反転ポイントが示されています。

BrainTrend1 BrainTrend1

BrainTrend1 トレンド方向インディケータ

BrainTrend2 BrainTrend2

BrainTrend2は、トレンドの方向に応じてローソク足に色を割り当てる市場動向のインディケータです。

BrainTrend2Sig BrainTrend2Sig

BrainTrend2Sigは、トレンドの方向に応じてローソク足に色を割り当てる市場動向のインディケータです。