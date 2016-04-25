内容

このインディケータの売買シグナルは異なる期間を持つ2つの移動平均線のクロスオーバーに基づいています。



このインディケータには次の特徴があります。

RSI（相対力指数）に基づくフィルタ

移動確認フィルタ

横這いフィルタ



チェックは初めの（完成した）バーに基づいています。





