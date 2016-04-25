無料でロボットをダウンロードする方法を見る
STALIN - MetaTrader 5のためのインディケータ
内容
このインディケータの売買シグナルは異なる期間を持つ2つの移動平均線のクロスオーバーに基づいています。
このインディケータには次の特徴があります。
- RSI（相対力指数）に基づくフィルタ
- 移動確認フィルタ
- 横這いフィルタ
チェックは初めの（完成した）バーに基づいています。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/357
