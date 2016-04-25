コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

STALIN - MetaTrader 5のためのインディケータ

内容

このインディケータの売買シグナルは異なる期間を持つ2つの移動平均線のクロスオーバーに基づいています。

このインディケータには次の特徴があります。

  1. RSI（相対力指数）に基づくフィルタ
  2. 移動確認フィルタ
  3. 横這いフィルタ

チェックは初めの（完成した）バーに基づいています。

Stalinインディケータ

