エンベロープは２つの移動平均線により作られます。一つは上方にシフトさせ、もう一つは下方にシフトさせます。バンド幅シフトのそれぞれの数値は、相場のボラティリティによって決定されます。ボラティリティが高ければ高いほど、バンド幅も広がります。



エンベロープは価格範囲の上側と下側を決めます。売りのシグナルは価格がバンドの上側に達したとき現れます。買いのシグナルは価格がバンドの下側に達したとき現れます。



エンベロープの背景となるロジックは、熱狂的な買い手と売り手が価格を極端な方向（バンドの上側と下ばわ）に押し出すということです。価格がしばしば現実的な水準に動くことにより安定化しようとするポイントでもあります。これは ボリンジャーバンド ® (BB)とよく似ています。

Envelopes indicator



計算:



UPPER BAND = SMA (CLOSE, N) * [1 + K / 1000]

LOWER BAND = SMA (CLOSE, N) * [1 - K / 1000]



ただし: