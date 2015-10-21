コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Envelopes - MetaTrader 5のためのインディケータ

エンベロープは２つの移動平均線により作られます。一つは上方にシフトさせ、もう一つは下方にシフトさせます。バンド幅シフトのそれぞれの数値は、相場のボラティリティによって決定されます。ボラティリティが高ければ高いほど、バンド幅も広がります。

エンベロープは価格範囲の上側と下側を決めます。売りのシグナルは価格がバンドの上側に達したとき現れます。買いのシグナルは価格がバンドの下側に達したとき現れます。

エンベロープの背景となるロジックは、熱狂的な買い手と売り手が価格を極端な方向（バンドの上側と下ばわ）に押し出すということです。価格がしばしば現実的な水準に動くことにより安定化しようとするポイントでもあります。これは ボリンジャーバンド ® (BB)とよく似ています。

Envelopes indicator

計算:

UPPER BAND = SMA (CLOSE, N) * [1 + K / 1000]
LOWER BAND = SMA (CLOSE, N) * [1 - K / 1000]

ただし:

  • UPPER BAND - 上バンド;
  • LOWER BAND - したバンド;
  • SMA - 単純移動平均線;
  • CLOSE - 終値;
  • N - 平均化期間;
  • K / 1000 - 移動平均からのシフト幅(％).

Detrended Price Oscillator (DPO) Detrended Price Oscillator (DPO)

Detrended Price Oscillatorは、値動きのトレンド効果を排除します。これは、サイクルと買われ過ぎ/売られ過ぎの水準を見つけ出すプロセスを単純化します。

Demo_DRAW_ZIGZAG Demo_DRAW_ZIGZAG

DRAW_ZIGZAG の描写スタイルの使用例

MACD MACD

移動平均収束拡散法 (MACD) は次世代のトレンド追従型インジケーターです。価格の 2 つの移動平均線 の相関を表します。

Market Facilitation Index (BW MFI) Market Facilitation Index (BW MFI)

Market Facilitation Index (BW MFI) は、1ティック毎の価格の変化を表したインジケーターです。