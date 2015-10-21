マスインデックスはトレンドの転換点を測るために開発されました。マスインデックスは Donald Dorcy氏によって開発されました。動きが大きくなった場合、マスインデックスは大きくなります。逆に、動きが小さくなればマスインデックスは小さくなります。日足を想定して作られています。



D.Dorcyによれば、インジケーターによって形成される特別な形が、最も重要なマスインデックスのシグナルです。これは"reversal bulge"（反転膨張）と呼ばれています。これは25期間マスインデックスが27より上がってから、26.5まで下がったときに発生します。この場合、一般的なトレンド（上がるか下がるかレンジの中で上下するか）とは関係なく価格の転換が起こります。

買いと売りのシグナルを発見するためには、反転膨張を見ます。一般的には9指数移動平均線が使われます。反転膨張が現れたとき、 移動平均線 が一時的に落ち込んだら買いのシグナルです。移動平均線が上がったら売りのシグナルです。

Mass Index indicator



計算:

MI = SUM (EMA (HIGH - LOW, 9) / EMA (EMA (HIGH - LOW, 9), 9), N)



ただし:

