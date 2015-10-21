私たちのファンページに参加してください
Money Flow Index (MFI) - MetaTrader 5のためのインディケータ
マネーフローインデックス (MFI) は、株価に投入・株価から引き出された価格を表示します。
このインジケーターの解釈は、Relative Strength Index に似ています。唯一の違いはMFIにとってはボリュームが重要だということです。
MFIを分析するとき、下記の点に注意しなくてはなりません。:
- インジケーターと価格のダイバージェンス価格が上がったにも関わらず、MFIが下がった場合（もしくはそれぞれ逆の場合）、価格が転換する可能性が非常に高いです。;
- 80以上、20以下のマネーフローインデックスの値は、相場が天井か底にいる可能性を示唆しています。
画像:
Money Flow Index indicator
計算:
MFIの計算にはいくつかの段階があります。まず、計算する期間の代表価格（TP）を決定します:
TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3
次に、マネーフロー(MF)の量を計算します。:
MF = TP * VOLUME
当日の代表価格が、前日の代表価格よりも大きい場合、マネーフローはプラスになります。当日の代表価格が、前日の代表価格よりも小さい場合、マネーフローはマイナスになります。
プラスマネーフローは、計算期間のプラスのマネーフローの合計です。マイナスマネーフローは、計算期間のマイナスのマネーフローの合計です。
次に、プラスマネーフローをマイナスマネーフローで割って、マネー比率（MR）を算出します。:
MR = POSITIVE MONEY FLOW / NEGATIVE MONEY FLOW
最後に、MFIをマネー比率を使って計算します。
MFI = 100 - (100 / (1 + MR))
ただし:
- HIGH - 現在のロウソク足の高値;
- LOW - 現在のロウソク足の安値;
- CLOSE - 現在足の終値;
- VOLUME - 現在足のボリューム.
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/38
マスインデックスはトレンドの転換点を測るために開発されました。このマスインデックスは最大値と最小値の変化に基づいています。差が広がるとマスインデックスも大きくなります。差が狭まればインデックスも小さくなります。マスインデックスは Donald Dorcy氏によって開発されました。Market Facilitation Index (BW MFI)
Market Facilitation Index (BW MFI) は、1ティック毎の価格の変化を表したインジケーターです。
モメンタムは、特定の期間における価格の変化を測ります。On Balance Volume (OBV)
オンバランスボリューム (OBV) は、ボリュームと価格変化に関係した、運動量を測るインジケーターです。