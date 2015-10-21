マネーフローインデックス (MFI) は、株価に投入・株価から引き出された価格を表示します。



このインジケーターの解釈は、Relative Strength Index に似ています。唯一の違いはMFIにとってはボリュームが重要だということです。

MFIを分析するとき、下記の点に注意しなくてはなりません。:

インジケーターと価格のダイバージェンス価格が上がったにも関わらず、MFIが下がった場合（もしくはそれぞれ逆の場合）、価格が転換する可能性が非常に高いです。;

80以上、20以下のマネーフローインデックスの値は、相場が天井か底にいる可能性を示唆しています。

画像:



Money Flow Index indicator



計算:



MFIの計算にはいくつかの段階があります。まず、計算する期間の代表価格（TP）を決定します:

TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3



次に、マネーフロー(MF)の量を計算します。:



MF = TP * VOLUME



当日の代表価格が、前日の代表価格よりも大きい場合、マネーフローはプラスになります。当日の代表価格が、前日の代表価格よりも小さい場合、マネーフローはマイナスになります。

プラスマネーフローは、計算期間のプラスのマネーフローの合計です。マイナスマネーフローは、計算期間のマイナスのマネーフローの合計です。

次に、プラスマネーフローをマイナスマネーフローで割って、マネー比率（MR）を算出します。:



MR = POSITIVE MONEY FLOW / NEGATIVE MONEY FLOW



最後に、MFIをマネー比率を使って計算します。

MFI = 100 - (100 / (1 + MR))



ただし:

