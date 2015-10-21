コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Money Flow Index (MFI) - MetaTrader 5のためのインディケータ

マネーフローインデックス (MFI) は、株価に投入・株価から引き出された価格を表示します。

このインジケーターの解釈は、Relative Strength Index に似ています。唯一の違いはMFIにとってはボリュームが重要だということです。

MFIを分析するとき、下記の点に注意しなくてはなりません。:

  • インジケーターと価格のダイバージェンス価格が上がったにも関わらず、MFIが下がった場合（もしくはそれぞれ逆の場合）、価格が転換する可能性が非常に高いです。;
  • 80以上、20以下のマネーフローインデックスの値は、相場が天井か底にいる可能性を示唆しています。

画像:

Money Flow Index indicator

Money Flow Index indicator

計算:

MFIの計算にはいくつかの段階があります。まず、計算する期間の代表価格（TP）を決定します:

TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3

次に、マネーフロー(MF)の量を計算します。:

MF = TP * VOLUME

当日の代表価格が、前日の代表価格よりも大きい場合、マネーフローはプラスになります。当日の代表価格が、前日の代表価格よりも小さい場合、マネーフローはマイナスになります。

プラスマネーフローは、計算期間のプラスのマネーフローの合計です。マイナスマネーフローは、計算期間のマイナスのマネーフローの合計です。

次に、プラスマネーフローをマイナスマネーフローで割って、マネー比率（MR）を算出します。:

MR = POSITIVE MONEY FLOW / NEGATIVE MONEY FLOW

最後に、MFIをマネー比率を使って計算します。

MFI = 100 - (100 / (1 + MR))

ただし:

  • HIGH - 現在のロウソク足の高値;
  • LOW - 現在のロウソク足の安値;
  • CLOSE - 現在足の終値;
  • VOLUME - 現在足のボリューム.

