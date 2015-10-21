移動平均収束拡散法 (MACD) は次世代のトレンドフォロー型インジケーターです。価格の 2 つの移動平均線 の相関を表します。

MACDは、26期間と12期間の指数移動平均線(EMA)の差です。買いと売りの機会を明確に示すために、MACDチャート上にシグナルラインが表示されます。(9期間移動平均線)



MACDはスイングトレードに最も効果的です。MACDには、クロスオーバー、買われ過ぎ/売られ過ぎ、ダイバージェンスの3つの代表的な方法があります。



クロスオーバー. 基本的なMACDのトレード手法は、MACDがシグナルラインよりも落ち込んだときに売るというものです。同様に、MACDがシグナルラインよりも上にきたときが買いのシグナルです。MACDが0ラインを上にクロスしたときに買い、下にクロスしたときに売る方法も有名です。 買われ過ぎ/売られ過ぎ. MACDは買われ過ぎ/売られ過ぎの指標としても有用です。短期移動平均線が長期移動平均線から急激に離れたときは（MACDが上がったとき）、株価が過度に推移しているので、現実的な水準に戻る可能性があります。 ダイバージェンス現在のトレンドの終わりの兆候は、MACDと株価がダイバージェンスする付近で起こります上昇ダイバージェンスは、MACDが新しい高値を形成したにも関わらず、価格が新しい高値に達しなかったときに発生します。下降ダイバージェンスは、MACDが新しい安値を形成したにも関わらず、価格が新しい安値に達しなかったときに発生します。これらのダイバージェンスは買われ過ぎ/売られ過ぎの水準にあるときには、どちらも重要です。

MACD indicator



計算:



MACDは、12指数移動平均線から26指数移動平均線を引いて求められます。MACDのシグナルラインである9単純移動平均線は、MACDに表示されます。



MACD = EMA(CLOSE, 12) - EMA(CLOSE, 26)

SIGNAL = SMA(MACD, 9)



ただし:

