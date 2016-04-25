VininI Cyber Cycle - Victor Nicolaev作のVininI_Cyber Cycle(V2).mq4 (2009)に基づいて価格の周期的な動きを識別します。

Lee LeibfarthによるTASC記事（2008年8月）に基づいたプレミアストキャスティクス - ストキャスティクスの二重 EMA 平滑化