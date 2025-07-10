코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Facebook에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
지표

Kaufman Volatility - MetaTrader 5용 지표

Boris Armenteros | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
68
평가:
(20)
게시됨:
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

페리 카우프만 저서 "더 스마트한 트레이딩" 에 따른 카우프만 변동성 지표 : 변화하는 시장에서의 수익률 향상".

카우프만 변동성 지표

MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/350

Premier Stochastic Oscillator [v01] Premier Stochastic Oscillator [v01]

프리미어 스토캐스틱 오실레이터 - 스토캐스틱의 이중 EMA 평활화, 리 레이브파스의 TASC 논문(2008년 8월) 인용

Partial Close Buy Orders Partial Close Buy Orders

활성 매수 주문 부분 청산을 위한 스크립트

Kaufman Efficiency Ratio Kaufman Efficiency Ratio

페리 카우프만의 저서 "더 똑똑한 트레이딩" 및 "새로운 트레이딩 시스템 및 방법"에 따른 카우프만 효율 비율("일반화된 프랙탈 효율"이라고도 함)입니다.

차트 개체 스크립트 확인 및 삭제 차트 개체 스크립트 확인 및 삭제

스크립트