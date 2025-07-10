거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
페리 카우프만 저서 "더 스마트한 트레이딩" 에 따른 카우프만 변동성 지표 : 변화하는 시장에서의 수익률 향상".
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/350
프리미어 스토캐스틱 오실레이터 - 스토캐스틱의 이중 EMA 평활화, 리 레이브파스의 TASC 논문(2008년 8월) 인용Partial Close Buy Orders
활성 매수 주문 부분 청산을 위한 스크립트
페리 카우프만의 저서 "더 똑똑한 트레이딩" 및 "새로운 트레이딩 시스템 및 방법"에 따른 카우프만 효율 비율("일반화된 프랙탈 효율"이라고도 함)입니다.차트 개체 스크립트 확인 및 삭제
