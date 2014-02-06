代码库部分
Kaufman 波动 - MetaTrader 5脚本

Boris Armenteros
Kaufman 波动指标基于Perry Kaufman 的 “精明交易：提升在变化市场中的表现”一书。

Kaufman 波动指标

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/350

