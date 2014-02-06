初级随机振荡器 - 双EMA平滑随机振荡器，基于Lee Leibfarth (August 2008)在TASC上的文章。

VininI Cyber Cycle - 确定价格的周期性变动，基于Victor Nicolaev (2009)的VininI_Cyber Cycle(V2).mq4

Kaufman 效率比（也称为“广义分形效率”）源于Perry Kaufman的“精明交易”和“新交易系统和方法”两书。

这个指标比较四种类型的回归（线性，两次方，对数和指数）并选则最能适合数据分析的那一个。