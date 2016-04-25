コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

TrendMagic - MetaTrader 5のためのインディケータ

Sergey Gritsay | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
1907
評価:
(54)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
内容

Trend Magicインディケータ。CCI (period=50) とATR (period=5) インディケータのが計算に使われます。

TrendMagicインディケータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/284

