TrendMagic - MetaTrader 5のためのインディケータ
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/284
eKeyboardTrader
このエキスパートアドバイザーはキーボードを使っての取引を可能にします。多通貨 OnTick(string symbol) イベントハンドラ
これは MetaTrader 5 の多通貨モードの簡易化された実装です。動作の詳細を考慮する必要はありません。これは最低限の設定とシンプルな構造を有しています。ストラテジーテスターでの使用が可能です。
cIntSpeech
音声エンジンを使用して、指定されたテキストを話します。downloadhistory.mq5
このスクリプトは、取引サーバで利用可能な（現在の銘柄の）履歴データをダウンロードします。