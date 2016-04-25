コードベースセクション
多通貨OnTickMarketWatchティックイベントハンドラ - MetaTrader 5のためのエキスパート

パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Experts\OnTickMarketWatch\
scontickmarketwatch.mq5 (1.67 KB) ビュー
exontickmarketwatch.mq5 (1.02 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
内容

標準のOnTick()ハンドラは１つの銘柄のティックのみを受け取ることができます。多通貨のエキスパートでは、いくつかの銘柄のティックが必要です。場合によっては「気配値表示」ウィンドウからすべての銘柄のチケットを受け取ることが必要です。

exOnTickMarketWatch.mq5エキスパートアドバイザーは uses the standard custom event handler of OnChartEvent()関数の標準イベントハンドラを使用し、下記を提供します。

  1. 「気配値表示」ウィンドウの銘柄インデックス
  2. 銘柄名
  3. ティックビッド価格
  4. 銘柄スプレッド

「マーケットウォッチ」ウィンドウからディックを受信するためにscOnTickMarketWatch.mq5スクリプトを起動します。

推奨

  • この多通貨のイベントハンドラのバージョンは、多くのリソースを使用しています。CPU使用率は、スクリプトの遅延変数を増加させることによって減少させることができますが、ティックのいくつかがスキップされる場合があります。
  • スクリプトとエキスパートアドバイザーの起動の後は、「マーケットウォッチ」ウィンドウに追加することによって銘柄の指定ができます。
  • 例えば、スプレッドの代わりにアスク値を受信するように設定することができ、ニーズに合わせてコードを変更することができます。

追記ロシア語のフォーラムでは発表されました。

多通貨OnTickMarketWatch() ティックイベントハンドラ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/209

