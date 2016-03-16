コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

チャンネルのポジション - MetaTrader 5のためのインディケータ

ビュー:
1366
評価:
(32)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
内容

このインディケータは、チャンネル内の現在の価格のポジションを示します。

まず、チャンネルの境界を決定します。上限はHigh[]の最大値として定義され、下限はLow[]最小値から決定されます。Close[0] の現在値がチャンネルの中央に位置する場合、その値は0に等しいです。価格の位置は上（0〜10）下（0～-10）のチャンネル境界に相対して決定されます。

入力パラメータ

  • Period - チャンネルの計算に使用されるバーの数
  • X Coordinate - 右下隅に相対した水平シフト
  • Y Coordinate - 右下隅に相対した垂直シフト

チャンネルのポジション

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/194

