チャンネルのポジション

内容

このインディケータは、チャンネル内の現在の価格のポジションを示します。



まず、チャンネルの境界を決定します。上限はHigh[]の最大値として定義され、下限はLow[]最小値から決定されます。Close[0] の現在値がチャンネルの中央に位置する場合、その値は0に等しいです。価格の位置は上（0〜10）下（0～-10）のチャンネル境界に相対して決定されます。



入力パラメータ

Period - チャンネルの計算に使用されるバーの数

X Coordinate - 右下隅に相対した水平シフト

Y Coordinate - 右下隅に相対した垂直シフト



