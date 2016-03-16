無料でロボットをダウンロードする方法を見る
チャンネルのポジション - MetaTrader 5のためのインディケータ
内容
このインディケータは、チャンネル内の現在の価格のポジションを示します。
まず、チャンネルの境界を決定します。上限はHigh[]の最大値として定義され、下限はLow[]最小値から決定されます。Close[0] の現在値がチャンネルの中央に位置する場合、その値は0に等しいです。価格の位置は上（0〜10）下（0～-10）のチャンネル境界に相対して決定されます。
入力パラメータ
- Period - チャンネルの計算に使用されるバーの数
- X Coordinate - 右下隅に相対した水平シフト
- Y Coordinate - 右下隅に相対した垂直シフト
