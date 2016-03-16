コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

平滑化アクセラレータ - MetaTrader 5のためのインディケータ

内容

インジケータは、次式の平滑値をプロットします。

Out[i]=MathLog(Close[i]/Close[i+ExtPeriodAcc]),

ここでExtPeriodAccがアクセラレータの期間で「Acc period」入力パラメータで定義されます。

平滑化は「MA period」入力パラメータで指定された期間で4パス EMA によって行われます。

入力パラメータ

  • Acc period – accelerator期間
  • MA期間 – averaging期間
  • N History - プロットするバーの数

平滑化アクセラレータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/192

