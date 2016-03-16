無料でロボットをダウンロードする方法を見る
平滑化アクセラレータ - MetaTrader 5のためのインディケータ
インジケータは、次式の平滑値をプロットします。
Out[i]=MathLog(Close[i]/Close[i+ExtPeriodAcc]),
ここでExtPeriodAccがアクセラレータの期間で「Acc period」入力パラメータで定義されます。
平滑化は「MA period」入力パラメータで指定された期間で4パス EMA によって行われます。
入力パラメータ
- Acc period – accelerator期間
- MA期間 – averaging期間
- N History - プロットするバーの数
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/192
