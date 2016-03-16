平滑化アクセラレータ

内容



インジケータは、次式の平滑値をプロットします。



Out[i]=MathLog(Close[i]/Close[i+ExtPeriodAcc]),



ここでExtPeriodAccがアクセラレータの期間で「Acc period」入力パラメータで定義されます。

平滑化は「MA period」入力パラメータで指定された期間で4パス EMA によって行われます。



入力パラメータ