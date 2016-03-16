無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ytg_Percent_Lot - MetaTrader 5のためのスクリプト
内容
このスクリプトは、リスク資金の指定されたパーセンテージを使って取引するロット数を計算します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/188
