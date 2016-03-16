コードベースセクション
ポケットに対して
スクリプト

ytg_Percent_Lot - MetaTrader 5のためのスクリプト

Iurii Tokman | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
917
評価:
(34)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
内容

このスクリプトは、リスク資金の指定されたパーセンテージを使って取引するロット数を計算します。

ytg_Percent_Lot

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/188

