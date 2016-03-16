ytg_Percent_Lot

MаrtGregエキスパートアドバイザーの改善版

このインディケータは、2つの銘柄の価格で算術アクションを実行し、他のチャートで結果をプロットすることができます。これは、クロス（乗算および除算）やスプレッド（減算）の計算を可能にし、単に他のチャートに銘柄のデータをプロットすることもできます。