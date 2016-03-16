コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

MedianPriceChart - MetaTrader 5のためのインディケータ

Grigoriy Chaunin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
962
評価:
(25)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

内容

このインディケータは、バー平均価格チャートをプロットします。このチャートには任意のインディケータを適用することができます。

例えば、平均価格チャートに適応された移動平均線ボリンジャーバンドインディケータが下に表示されます。

MedianPriceChart

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/189

ytg_Percent_Lot ytg_Percent_Lot

このスクリプトは、リスク資金の指定されたパーセンテージを使って取引するロット数を計算します。

ProMart ProMart

MаrtGregエキスパートアドバイザーの改善版

DXMA DXMA

DMI拡張移動平均インディケータ

Hodrick-Prescottチャンネル Hodrick-Prescottチャンネル

このインディケータはHodrick-Prescottフィルタを使用して価格チャンネルをプロットします。