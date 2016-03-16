無料でロボットをダウンロードする方法を見る
MedianPriceChart - MetaTrader 5のためのインディケータ
内容
このインディケータは、バー平均価格チャートをプロットします。このチャートには任意のインディケータを適用することができます。
例えば、平均価格チャートに適応された移動平均線とボリンジャーバンドインディケータが下に表示されます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/189
