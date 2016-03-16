無料でロボットをダウンロードする方法を見る
MetaTrader 5
価格チャンネル - MetaTrader 5のためのインディケータ
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
内容
価格チャンネルインディケータは存在しますが、それは上限と下限の間のすべての空間を満たすので、個人的に好きではありません。
価格チャンネルのこのバージョンは、MetaTrader 4でこのように見えます。
それらの両方を一緒に組み合わせることもできます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/181
