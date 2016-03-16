iStochasticOfOsc

無料でロボットをダウンロードする方法を見る
内容
MetaTrader 5クライアント端末に含まれているすべてのオシレータタイプのインディケータのストキャスティクス
パラメータ：
- Indicator - インディケータの種類
- Volume - 数量の種類
- Period_1 - 期間1
- Period_2 - 期間2
- Period_3 - 期間3
- Price - 適応価格の種類
- Method - 平滑化の手法
- Shift_1 - シフト1
- Shift_2 - シフト2
- Shift_3 - シフト3
- Line - インディケータの選択されたライン
- StPeriod_K - ストキャスティックК期間
- StPeriod_D - ストキャスティックD期間
- StPeriod_S - ストキャスティックS期間
- StMethod - シグナルラインの平滑化手法
インディケータに使われるパラメータは下記です。
- AD：数量
- ADX：Period_1
- ADXW：Period_1
- ATR：Period_1
- BEARS：Period_1
- BULLS：Period_1
- BWMFI：数量
- CCI：Period_1、価格
- CHAIKIN：Period_1（高速）、Period_2（低速）、手法、数量
- DEMARKER：Period_1
- FORCE：Period_1、手法、数量
- GATOR：Period_1、Shift_1（顎）、Period_2、Shift_2（歯）、Period_3、Shift_3（唇）、手法、価格
- MACD：Period_1（高速）、Period_2（低速）、Period_3（シグナル）、価格
- MFI：Period_1、数量
- MOMENTUM：Period_1、価格
- OBV：数量
- OSMA：Period_1（高速）、Period_2（低速）、Period_3（シグナル）、価格
- RSI：Period_1、価格
- RVI：Period_1
- STDDEV：Period_1, Method, Price;
- STOCHASTIC：Period_1 (K)、Period_2 (D)、Period_3 (S)、手段、価格
- TRIX：Period_1、価格
- VOLUMES：数量
- WPR：Period_1.
Note.Lineパラメータは下記のいずれかであり得ます。
- ストキャスティックおよびMACD：MAINおよびSIGNAL
- ADX およびADXW：ADX_ADX、ADX_PDIおよびADX_MDI
- GATOR: GATOR_UPPER_HISTOGRAMおよびGATOR_LOWER_HISTOGRAM
- 他のインディケータ：MAIN
異なるLine識別子の一部が同じ値を持っているため、Line値を変更してインディケータのプロパティウィンドウを開いた後、別のLine値が表示されることがあります。これはエラーではなく、他の識別子は以前に選択されているよう同じ値でプロットすることができます。同じ値を持つ異なる識別子は、便宜のために使用されています。
Price パラメータについても同じです。ストキャスティックではCLOSECLOSEとLOWHIGH、他のインディケータでは基準値が追加されています。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/140
