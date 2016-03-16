コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Dual Trix 15 および 30 - MetaTrader 5のためのインディケータ

q_import | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
発行者:
q_import
ビュー:
985
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

内容

Dual Trixインディケータ：2つの移動平均線

Dual Trix 15 および 30


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/144

Hodrick-Prescottフィルター Hodrick-Prescottフィルター

Hodrick-Prescottフィルター

iHeikenAshiSm iHeikenAshiSm

平滑化された平均足インディケータ

NRTR NRTR

NRTR（Nick Rypock Trailing Reverse）インディケータは、基線（支持線と抵抗線）と目標線を描画します。

インデックス移動平均 インデックス移動平均

このインディケータは、単純移動平均の変化率を示しています。