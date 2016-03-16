無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Dual Trix 15 および 30 - MetaTrader 5のためのインディケータ
内容
Dual Trixインディケータ：2つの移動平均線
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/144
Hodrick-Prescottフィルター
Hodrick-PrescottフィルターiHeikenAshiSm
平滑化された平均足インディケータ
NRTR
NRTR（Nick Rypock Trailing Reverse）インディケータは、基線（支持線と抵抗線）と目標線を描画します。インデックス移動平均
このインディケータは、単純移動平均の変化率を示しています。