ポケットに対して
インディケータ

準デジタルフィルタに基づいた移動平均インディケータ - MetaTrader 5のためのインディケータ

Vladislav Eremeev
ビュー:
1149
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

内容

移動平均インディケータは準デジタルフィルタに基づいています。その使用例としてMACDインディケータが提示されています。


準デジタルフィルタに基づいた移動平均インディケータ


準デジタルフィルタに基づいた移動平均インディケータ


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/137

