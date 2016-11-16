入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むDonchianChannels指標

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むFlat-Trend指標

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むForecastOscilator指標

JSONプロトコルのシリアライズとデシリアライズ。このコードは高速のС++ライブラリからポートされました。