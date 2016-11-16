コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Exp_DiNapoliStochastic - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
609
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
dinapolistochastic.mq5 (7.37 KB) ビュー
\MQL5\Experts\
exp_dinapolistochastic.mq5 (6.43 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

Exp_DiNapoliStochasticエキスパートアドバイザーはDiNapoliStochasticオシレータによって生成されたシグナルに基づいています。

シグナルは、指標とシグナルラインが交差している場合、バーが閉じるときに形成されます。

このエキスパートアドバイザーの実行にはコンパイルされたDiNapoliStochastic.ex5指標ファイルが必要です。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供するエキスパートアドバイザーの使用、また、注文を出す際の決済逆指値と決済指値のオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。


図1　チャート上の取引例

H6での2014のGBPJPYのテスト結果：

図2　テスト結果チャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13547

