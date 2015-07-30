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Exp_DiNapoliStochastic - эксперт для MetaTrader 5
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Эксперт Exp_DiNapoliStochastic построен на основе сигналов осциллятора DiNapoliStochastic.
Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае, если произошло пересечение основной и сигнальной линий индикатора.
Для работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора DiNapoliStochastic.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2014 год на GBPJPY H6:
Рис.2. График результатов тестирования
Индикатор DiNapoliStochastic с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.DecEMA_HTF
Индикатор DecEMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор Din_fibo_Nex с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.DEMA_RLH_HTF
Индикатор DEMA_RLH с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.