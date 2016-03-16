コードベースセクション
インディケータ

WPR_Hist - MetaTrader 5のためのインディケータ

内容

これはインディケータのMQL5版でhttps://www.mql5.com/ru/code/9187で公開されています。

PERIOD入力パラメータは標準的なWPRインディケータの値です。

EURUSD M15

WPR_Hist

推奨

  • 注意 - トレンド反転のシグナルラインはフィルタリングされません。
  • 拡散の確認のためには複数の時間枠での使用をお勧めします。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/119

