記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
WPR_Hist - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者
Ulterior
内容
これはインディケータのMQL5版でhttps://www.mql5.com/ru/code/9187で公開されています。
PERIOD入力パラメータは標準的なWPRインディケータの値です。
EURUSD M15
推奨
- 注意 - トレンド反転のシグナルラインはフィルタリングされません。
- 拡散の確認のためには複数の時間枠での使用をお勧めします。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/119
