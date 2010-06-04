Смотри, как бесплатно скачать роботов
WPR_Hist - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- maloyz
- Просмотров:
- 5168
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
Ulterior
У вас было когда нибудь желание поймать вершину или дно всего движения? Используя умную технику контроля риска это стало возможно.
Идея взята отсюда https://www.mql5.com/ru/code/9187 и переведена в МetaТrader 5.
Переменная PERIOD - значение стандартного индикатора WPR.
EURUSD M15
Советы:
- Внимание - сигналные линии разварота тренда не фильтрованы.
- Лучше использовать на нескольких ТФ для подтверждения сигнала дивергенции.
