Индикаторы

WPR_Hist - индикатор для MetaTrader 5

Опубликовал:
maloyz
Просмотров:
5168
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Ulterior

У вас было когда нибудь желание поймать вершину или дно всего движения? Используя умную технику контроля риска это стало возможно.

Идея взята отсюда https://www.mql5.com/ru/code/9187 и переведена в МetaТrader 5.

Переменная PERIOD - значение стандартного индикатора WPR.

EURUSD M15

WPR_Hist

Советы:

  • Внимание - сигналные линии разварота тренда не фильтрованы.
  • Лучше использовать на нескольких ТФ для подтверждения сигнала дивергенции.
