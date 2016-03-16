コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

HI LO インディケータ - MetaTrader 5のためのインディケータ

発行者:
charly king her
ビュー:
1508
評価:
(28)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
hilo.mq5 (2.88 KB) ビュー
内容

これはHILOインディケータです。

使用法は明確なはずです。

HI LO インディケータ


ZigZagNN ZigZagNN

このインディケータは標準的なZigZagインディケータの再計算された（"broken"）高低を表示します。

iS7N_SacuL.mq5 iS7N_SacuL.mq5

iS7N_SacuL.mq5インディケータはMQL4で書かれたLucas1.mq4オリジナルインディケータに基づいています。

WPR_Hist WPR_Hist

価格の動きの天井と底を検索します。

FIR_filter FIR_filter

デジタルフィルタで計算された移動平行線。