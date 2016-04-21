CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

WPR_Hist - Indikator für den MetaTrader 5

Ulterior | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Veröffentlicht:
maloyz
Ansichten:
1034
Rating:
(23)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
wpr_hist.mq5 (6.33 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Ursprünglicher Autor:

Ulterior

Die MQL5 Version des Indikators ist hier veröffentlicht: https://www.mql5.com/ru/code/9187.

Der Eingabeparameter PERIOD ist der Wert des Standard WPR Indikators.

Abbildung:

EURUSD M15

WPR_Hist

Richtlinien:

  • Vorsicht - die Signallinien der Trendumkehr werden nicht gefiltert.
  • Es ist anzuraten den Indikator auf mehreren Zeiteinheiten zu verwenden um die Bestätigung einer Divergenz zu erhalten.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/119

HI LO Indikator HI LO Indikator

Das ist HILO Indikator

ZigZagNN ZigZagNN

Der Indikator zeigt neuberechnete ("kaputte") Hochs/Tiefs des standardmäßigen ZigZag Indikators.

FIR_filter FIR_filter

Gleitender Durchschnitt, unter Verwendung des Digitalfilters.

Lineare Regression Steigung Lineare Regression Steigung

Steigung Lineare Regression normalisiert auf Einfachen Gleitenden Durchschnitt.