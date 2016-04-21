Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
WPR_Hist - Indikator für den MetaTrader 5
- maloyz
- 1034
Ursprünglicher Autor:
Ulterior
Die MQL5 Version des Indikators ist hier veröffentlicht: https://www.mql5.com/ru/code/9187.
Der Eingabeparameter PERIOD ist der Wert des Standard WPR Indikators.
Abbildung:
EURUSD M15
Richtlinien:
- Vorsicht - die Signallinien der Trendumkehr werden nicht gefiltert.
- Es ist anzuraten den Indikator auf mehreren Zeiteinheiten zu verwenden um die Bestätigung einer Divergenz zu erhalten.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/119
