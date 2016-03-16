コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

FIR_filter - MetaTrader 5のためのインディケータ

発行者:
Vladimir
ビュー:
1173
評価:
(24)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
内容

このインディケータはデジタルフィルタで計算された移動平均線を示します。この例ではHannウィンドウが使われます。

OnInit()を変更して、他のフィルタ係数を使用することもできます。

   for(int k=0;k<Per;k++)
   {
      w[k]=0.5-0.5*MathCos(2.*pi*(k+1)/(Per+1));
      wsum+=w[k];
   }

FIR_filter

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/120

