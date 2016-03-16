無料でロボットをダウンロードする方法を見る
FIR_filter - MetaTrader 5のためのインディケータ
内容
このインディケータはデジタルフィルタで計算された移動平均線を示します。この例ではHannウィンドウが使われます。
OnInit()を変更して、他のフィルタ係数を使用することもできます。
for(int k=0;k<Per;k++) { w[k]=0.5-0.5*MathCos(2.*pi*(k+1)/(Per+1)); wsum+=w[k]; }
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/120
