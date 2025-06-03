거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
WPR_Hist - MetaTrader 5용 지표
실제 작성자:
Ulterior
전체 움직임의 상단 또는 하단을 포착하고 싶다는 생각을 해본 적이 있나요? 영리한 리스크 제어 기법을 사용하면 이제 가능합니다.
이 아이디어는 https://www.mql5.com/ko/code/9187 에서 가져와서 메타트레이더 5로 번역했습니다.
PERIOD 변수는 표준 WPR 지표의 값입니다.
EURUSD M15
팁:
- 주의 - 추세 반전 신호선은 필터링되지 않습니다.
- 발산 신호를 확인하려면 여러 TF에서 사용하는 것이 좋습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/119
HI LO Indicator
HILO 표시기입니다.Supertrend
메타트레이더 5의 동적 지지/저항 수준을 생성하기 위해 ATR 변동성을 사용하여 추세 방향을 표시하는 슈퍼트렌드 지표입니다.
FIR_필터
디지털 필터를 기반으로 한 이동 평균입니다.Risk Management EA Based on ATR Volatility
이 EA(전문가 조언자)는 평균 실제 범위(ATR) 지표를 사용하여 시장 변동성에 따라 포지션 크기와 손절매 수준을 자동으로 조정하여 트레이더가 위험을 관리할 수 있도록 도와줍니다. EA는 사용자가 정의한 위험 비율과 현재 ATR 값에 따라 각 거래에 대한 최적의 포지션 크기를 계산하여 모든 시장 조건에서 일관된 위험 노출을 보장합니다. 또한 변동성에 적응할 수 있는 ATR 기반 손절 옵션을 제공하며 간단한 이동평균 크로스오버 전략을 사용해 매수 거래를 개시합니다. 복잡한 트레이딩 로직 없이 위험 관리를 자동화하려는 트레이더에게 이상적인 이 EA는 계좌 보호를 우선시하고 거래 프로세스를 간소화합니다.