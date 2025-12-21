AIフリーのスキャルパーで今日127.38ドル稼いだ方法

今日の利益：127.38ドル — 全て、シンプルでAIを一切使用しない1つのインジケーター「Advanced Stochastic Scalper」によるものです。





魔法もなければ、ブラックボックスAIもありません。CHF/JPYのM5チャートで「Advanced Stochastic Scalper」を使用した、純粋で透明性の高い、ルールに基づくトレーディングだけです。





今日はそのシグナルに厳密に従ってトレードしました — 結果は自ずと明らかです。これは複雑なアルゴリズムやマーケットを推測する機械学習に基づくものではありません。明確で長年にわたり検証されたストキャスティクスのロジックを、規律正しく実行することだけです。





✅ 買いシグナル：緑線が売られ過ぎレベル（下部の赤い点線）を上向きにブレイクしたとき。オープン中の売りポジションを即座にクローズしてください。





✅ 売りシグナル：緑線が買われ過ぎレベル（上部の赤い点線）を下向きにブレイクしたとき。オープン中の買いポジションを即座にクローズしてください。





✅ 複数のシグナル？ 同じ方向に2～3回連続でシグナルが出た場合 — ポジションを積み重ねましょう！ 前のポジションをクローズせずに新しいポジションを開いてください。ここに本当のスキャルピングの力が発揮されます。





今日、私はこれを一字一句忠実に従いました：





最初の緑の矢印（売られ過ぎからの反発）の後にロングエントリー。

ショートを決済し、2番目の緑の矢印の後に再びロングエントリー。

2本の連続する赤い矢印で急落を捉え — ロングを決済し、ショートをエントリー。

最後の緑の矢印で終値前の最後の利益確定ロングを獲得。





合計：わずか4～5回の高確率セットアップで127.38ドルの利益。推測なし。ラグなし。ただクリーンで機械的なシグナルのみです。





