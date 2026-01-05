- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
4 (80.00%)
Loss Trade:
1 (20.00%)
Best Trade:
3.05 USD
Worst Trade:
-2.52 USD
Profitto lordo:
8.52 USD (8 510 pips)
Perdita lorda:
-2.52 USD (2 514 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (8.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.52 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.60
Attività di trading:
81.12%
Massimo carico di deposito:
4.99%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
22 minuti
Fattore di recupero:
2.38
Long Trade:
4 (80.00%)
Short Trade:
1 (20.00%)
Fattore di profitto:
3.38
Profitto previsto:
1.20 USD
Profitto medio:
2.13 USD
Perdita media:
-2.52 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.52 USD (1)
Crescita mensile:
6.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.52 USD
Massimale:
2.52 USD (2.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
3.42% (3.59 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US100
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US100
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US100
|6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.05 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +8.52 USD
Massima perdita consecutiva: -2.52 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 17
|
ZeroMarkets-Live
|10.63 × 8
|
FBS-Real
|25.49 × 155
WARNING
Subscriber accepts all execution risks when subscribing to a signal. Historical statistics cannot guarantee any profitability in the future.
